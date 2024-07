Feglino si prepara alla 46esima Sagra della Lumassina: tre giorni di buon cibo, musica e divertimento

E' pronta a tornare anche quest'anno una delle tre giorni più attese dell'estate nel ponente ligure: dal 3 al 5 agosto sarà tempo della 46ª edizione della Sagra della Lumassina.

La tradizionale festa organizzata con passione e dedizione dall'Associazione Volontari Feglinesi proporrà ancora una volta stand gastronimici che esalteranno le peculiarità e i prodotti tipici del territorio, abbinati a tre serate d'intrattenimento vario con dj set e musica dal vivo, torna per rinnovare un appuntamento nato negli anni '70 per celebrare e promuovere il vino dal tipico colore giallo paglierino prodotto in zona.

Come d'usanza, nel primo fine settimana del mese di agosto, il suggestivo centro dell'entroterra finalese di Feglino, epicentro del mondo outdoor della zona, offrirà un'esperienza alla cui base vi è il buon cibo. La grande importanza all'aspetto enogastronomico sarà garantita da un menu vario, gustoso e all'insegna della tipicità locale: oltre alla saporita carne alla griglia accompagnata da patatine fritte per gli amanti dei più classici "piatti da sagra", saranno proposte pietanze con un forte legame con la tradizione culinaria ligure, dai primi piatti, sui quali non mancherà nella scelta il tipico pesto, alle dolci "bugie alla feglinese”, passando per prelibatezze come il condiglione, i focaccini e la farinata.

Il menù varierà anche a seconda delle serate, con piatti dedicati. Sabato e domenica si potrà gustare il cinghiale preparato con la ricetta feglinese; sempre nella prima serata sarà invece disponibili le trippe, mentre domenica sarà la volta della buridda di stoccafisso. Lunedì, invece, sarà il fritto misto di mare la specialità.

Insomma, autentici pezzi di tradizione gastronomica ligure perfetti da gustare insieme al vino locale a cui è legato l'evento, ossia la lumassina, anche se non mancheranno altri vini liguri.

Le serate della Sagra della Lumassina saranno però anche momenti di intrattenimento e, pure in questo senso, "per tutti i gusti".

A scaldare l'atmosfera sarà, tutte le sere, Dj Turbo, seguito nel corso della serata di sabato 3 agosto dall'intrattenimento fresco e giovane tutto “local” del Mugugno Finalese; quindi domenica 4 sarà la performance della savonesissima Margot Live Band e, per chiudere in bellezza, un tuffo indietro di qualche anno per i più nostalgici con un triplice tributo a Ligabue, Vasco Rossi e 883 con, lunedì 5 agosto, Gli Anni d'Oro dei '90.