Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties 2025

Quanto ci siete mancati... Finalmente, Le Vele Alassio sono liete di

annunciare l'apertura della stagione 2025, che avrà luogo nei giorni 18,

19 e 20 aprile, in concomitanza con il Ponte di Pasqua!



Per questa nuova stagione, Le Vele Alassio si impegnano a promuovere un

divertimento più consapevole e sicuro, sottolineando il valore del Club

come punto di socializzazione ed espressione artistica. Non solo per i

giovani del territorio, ma per tutti. Sono già attive collaborazioni con

enti pubblici per supportare questo progetto, che mira a rendere la

movida alassina più sicura e accessibile, contribuendo al mantenimento

dell'ordine pubblico.



La gestione del Club continua a puntare su un servizio di alta qualità e

su prodotti premium. Ogni proposta sarà curata nei minimi dettagli, con

particolare attenzione anche all'aspetto artistico. La selezione

musicale, sempre più ricercata, contribuirà a creare un'atmosfera unica

e innovativa, con l'obiettivo di valorizzare il nome de Le Vele e della

città di Alassio, portandoli sempre più in alto.



Il Club si impegna inoltre a destagionalizzare il turismo, offrendo

un'apertura prolungata su più mesi, con l'intento di garantire una

presenza costante durante tutto l'anno. L'obiettivo è accogliere i

visitatori anche nei mesi più freddi, ampliando così l'offerta della città.



Programma del Ponte di Pasqua:



Venerdì 18 aprile: apertura alle ore 23:00 con il celebre party

Mamacita, un format inconfondibile con la musica Reggaeton protagonista.



Sabato 19 e domenica 20 aprile: a partire dalle ore 23:00, i nostri

esclusivi Exclusive Easter Parties. Sabato in consolle troverete

Giovanni Ursoleo, uno dei DJ più apprezzati della scena italiana.

Domenica, invece, sarà la volta di Stefano Pain. In entrambe le serate,

sarà con loro il nostro resident DJ Tigani.



Vi ricordiamo di visitare il nostro sito www.levelealassio.it per

consultare promozioni e prezzi, iscrivervi in lista o prenotare un tavolo.



In alternativa, potete contattare il nostro call center ai numeri:‪ +39

3279720920 / +39 3282828721.



Inoltre, i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno

usufruire di prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e solo su

prenotazione. L'accesso al Club sarà quindi privilegiato per i clienti

con tavolo prenotato.



Let us be the surprise in your Easter egg! Ti aspettiamo!



Le Vele Alassio presents Mamacita Easter Edition Friday 18th April 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per un weekend di Pasqua tutto da ballare

con Mamacita!!



Friday 18th April 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Easter Edition





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-easter-edition-friday-18th-april-2025--186080/channel--le-vele



Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties Sat 19th & Sun 20th April 2025



Let us be the surprise in your Easter egg!



Sat 19th & Sun 20th April 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

EXCLUSIVE EASTER PARTIES

Let the magic of Le Vele surprise you!





Saturday 19th April 2025



LINE UP

Giovanni Ursoleo

Tigani



Sunday 20th April 2025



LINE UP

Stefano Pain

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed - Sabato:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-exclusive-easter-parties-sat-19th-april-2025--185410/channel--le-vele



Evento Xceed - Domenica:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-exclusive-easter-parties-sun-20th-april-2025--185411/channel--le-vele



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721