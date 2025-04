Consegnate le borse del progetto "My bag in breast" sostenuto dall'associazione Bianucci

È stata prodotta dai ragazzi di Isforcoop la borsa donata a donne operate di tumore al seno. L'iniziativa rientra nel progetto "My bag in breast", realizzato da Isforcoop per la Breast Unit di Savona, all'interno del percorso "Grow to work" e sostenuto dall' Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci.

Il progetto My Bag in Breast Unit è dedicato alle donne che affrontano un intervento chirurgico per tumore al seno, alle quali viene donata una borsa a tracolla in tessuto, realizzata a mano, per contenere i drenaggi post-intervento.

"Ci ha fatto davvero piacere - spiega l'Asl - trovare ragazzi ed educatori così tanto entusiasti e motivati. Un grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile

iniziative come questa".