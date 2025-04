"Para Hockey Open Day" a Millesimo: una giornata di sport e inclusione

Una giornata speciale dedicata allo sport e all’inclusione: giovedì 17 aprile torna il Para Hockey Open Day, evento dimostrativo promosso dal Comitato Italiano Paralimpico e rivolto a persone con disabilità intellettivo-relazionali. A causa del maltempo previsto, la manifestazione cambia sede: non più al campo sportivo di via Recoaro a Cairo Montenotte, ma al Palasport di Millesimo, in Piazza Pertini.

L'iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere e sperimentare l’hockey su prato in un contesto accogliente e stimolante, dove il gioco diventa strumento di aggregazione, apprendimento e crescita personale.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9.30, la suddivisione in gruppi, una lezione introduttiva sulle regole del gioco e una dimostrazione pratica guidata da allenatori esperti. Nel pomeriggio, i partecipanti prenderanno parte a lezioni tecniche e partite miste, con la conclusione prevista per le 16.30 tra foto di gruppo e saluti finali.

L’evento è promosso in collaborazione con diverse realtà locali, tra cui Pippo Vagabondo ASD, La Rosa dei Venti, ARCI Noi per Voi-APS, Bottega Solidale Carcare ed Eventi Fotografici. Per informazioni, è possibile contattare la Segreteria CIP Liguria all’indirizzo liguria@comitatoparalimpico.it o telefonare al numero 010 542558. In alternativa, è disponibile anche Nadia Mussina, presidente dell’associazione Pippo Vagabondo ASD, al numero 340 334 0104 o via email all’indirizzo pippovagabondoasd@libero.it. Un'occasione imperdibile per scoprire da vicino il fascino del para hockey e vivere una giornata all'insegna dello sport per tutti.