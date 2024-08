Celle, la giunta approva il progetto per il recupero della scalinata del Cravieu

Via libera all'approvazione della giunta comunale del progetto esecutivo per il recupero della scalinata del Cravieu a Celle Ligure.

L'amministrazione vuole infatti recuperare un percorso pedonale di collegamento tra la litoranea e i Bottini, realizzato negli anni sessanta migliorando così il collegamento tra la costa e la pineta.

Per la parte a mare la scalinata sarà direttamente collegata al nuovo percorso ciclopedonale frutto della riqualificazione dell'ex sedime ferroviario e delle gallerie (in corso di realizzazione), mentre per la parte a monte il collegamento sarà mediato dalla viabilità (Via Cravieu e poi Via Bottini) già esistenti.

Il progetto prevede interventi di ripristino delle parti murarie e delle finiture, l'adeguamento dei parapetti e l'inserimento di un nuovo impianto di illuminazione. La scalinata sarà dotata inoltre di una rampa per il transito delle biciclette.

La struttura consentirà, portando la bicicletta a mano su una canalina, di superare il dislivello rappresentato dalla scalinata. Verrà finanziato l'intervento, stimato sui 70mila euro, con risorse provenienti da contributi statali per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

L'intero manufatto della scalinata attualmente è caratterizzato da estesi e diversi fenomeni di degrado come la presenza di muschi e licheni, vegetazione infestante, graffiti e lesioni.

Il primo intervento di adeguamento delle scalinata consiste nell'inserimento di una rampa per biciclette, collocata sul lato nord, che verrà realizzata in calcestruzzo armato, tramite la demolizione dei gradini. Prevista inoltre, sul lato opposto alla rampa per biciclette, l'adeguamento dell'altezza del parapetto esistente, con l'installazione di un nuovo corrimano.

E' stata quindi prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione costituito da 18 faretti segnapasso e 2 plafoniere a soffitto per l'illuminazione del portale di accesso.

E' previsto infine il ripristino di alcuni tratti della viabilità pubblica, in Via Cravieu, dall'incrocio con Via Bottini fino alla scalinata.