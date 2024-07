Genoa, è davvero una campagna abbonamenti “StraordinAria”: con tessere è record cittadino

Se l'anno scorso era stata “Bellissima” con 27.777 tessere strappate per assistere alle partite casalinghe della stagione del ritorno in Serie A del Genoa, anche quella per il prossimo campionato è stata una campagna abbonamenti che ha seguito il claim scelto per promuoverla: con XXmila abbonamenti, il popolo rossoblù segna un nuovo record storico cittadino.

Mai nessuna delle società calcistiche professionistiche cittadine, né il Grifone né la Samp, era mai riuscita a raggiungere tale risultato. Figlio senza dubbio dei risultati ottenuti dalla squadra di Alberto Gilardino nella scorsa stagione, chiusa all'undicesimo posto sfiorando per un solo punto “quota 50”, e di un coinvolgimento ritrovato di tutta la tifoseria in un Luigi Ferraris che ha spesso abbondantemente superato quota 32mila presenze.

Un calore vistosi anche nelle fasi di vendita libera, dove in centinaia nelle scorse ore hanno preso d'assalto il ticket office del Porto Antico polverizzando i biglietti rimasti dalle due fasi di prelazione.