Un assegno di 3.400 euro donato alla Croce Bianca ingauna: è l’incasso della cena organizzata da La Vecchia Albenga

Ammonta a 3.400 euro l’incasso (dedotte le spese) della Cena in Bianco per la Bianca, evento a scopo benefico organizzato dall'associazione "Vecchia Albenga" Aps in collaborazione con il Comune di Albenga.

Nel tardo pomeriggio ieri, 31 luglio, proprio presso la sede della Croce Bianca, sono stati ricevuti alcuni membri del direttivo de La Vecchia Albenga, accompagnati dal sindaco Riccardo Tomatis, che hanno consegnato l’assegno.

Nel corso dell’incontro, è già stato annunciato che l’edizione 2025 sarà ancora più grande e potrà accogliere più partecipanti in piazza Petrarca, l’area antistante la storica sede della Pubblica Assistenza ingauna.

“Ringraziamo la Vecchia Albenga per l’affetto che anima l’aiuto e il sostegno reciproco e che anno dopo anno ci unisce sempre più”, afferma Ardoino che, con sorpresa dei presenti, ha annunciato che “l’intera somma verrà utilizzata per l’allestimento ad ambulanza di un nuovo mezzo che ci verrà donato entro la fine dell’anno da un’associazione del posto”. Il nome non è stato però ancora svelato.