Elezioni regionali, Matteo Renzi su ‘campo largo’ e Orlando: “Noi ci siamo, ma non voglio veti e non ne metto”

Italia Viva sarà della partita. Anche se Matteo Renzi vuole mettere dei “ma” impossibili da ignorare.

“Siamo pronti a sederci con il centrosinistra” ha dichiarato Renzi in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano che spazia dai rapporti con l’area anti-Meloni alle imminenti elezioni regionali in Liguria.



“Andrea Orlando è stato mio ministro, poi mio rivale - ha aggiunto Renzi andando, nello specifico, sul tema del candidato alla presidenza contro il centrodestra - su una marea di questioni mi sono scontrato con lui. Non so se sarà lui il candidato per la Liguria, ma se non ci sono veti e ci si mette a sedere, non è detto che si faccia l'accordo, ma se io non voglio veti io non ne metto. Noi ci siamo”

Poi un avvertimento ai colleghi di coalizione: “Il risultato della Basilicata dimostra che gli errori del centrosinistra con i veti portano il centrodestra a vincere con i nostri voti. Suggerirei una scelta diversa: far vincere il centrosinistra senza veti con i nostri voti. Questa è la politica: o fai i compromessi e vinci o non li fai e perdi”.