Respinto il ricorso al Tar, l'ex ispettore Bonvicini non sarà reintegrato dalla Polizia

Non sarà reintegrato dalla Polizia. Questa la decisione dei giudici del Tar in merito al ricorso presentato da Alberto Bonvicini, ex ispettore della polizia postale che si era opposto alla destituzione dal lavoro.

Bonvicini in primo grado in Tribunale a Savona era stato condannato nel luglio 2020 a 3 anni e 9 mesi per circonvenzione d'incapace (stralciata la sua posizione in Appello) nei confronti di Luisa Bonello. Era stato assolto invece dalle accuse di omicidio e falso.

Bonvicini era coinvolto nel processo che vedeva al centro la dottoressa savonese che era stata trovata senza vita il 19 settembre del 2014 nella sua abitazione di via Genova a Savona.

Dopo un lungo e articolato processo, fatto di testimonianze, perizie e controperizie, il giudice nella sentenza aveva fatto intendere che la donna si sarebbe tolta la vita quella notte, smentendo così le tesi sull'omicidio.

Nonostante la prescrizione nel secondo grado di giudizio, la Polizia aveva deciso di destituirlo in quanto «per procurare a sé un profitto, abusando dello stato di infermità e di deficienza psichica di Bonello… affetta da un disturbo di personalità e da un'annosa e risalente depressione maggiore, caratterizzata da una particolare suggestionabilità e da estrema facilità ad affidarsi e a fidarsi, induceva la predetta, a prestargli un’ingente somma di denaro con abuso di poteri… non impediva la morte per suicidio tramite arma da sparo pur essendo a conoscenza sia del suo stato di grave dipendenza da sostanze psicoattive sia del possesso di armi comuni da sparo, non provvedendo al ritiro immediato delle armi e delle munizioni….»