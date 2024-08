Borghetto Santo Spirito, Floricoltura Vivai Michelini: le piante più belle di agosto, per un vero giardino delle meraviglie

Un autentico “Tempio del verde”, dove ogni visitatore può immergersi in un vasto assortimento di piante e fiori di ogni tipo: è la Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, gestita da Davide e sua moglie Viviana. Le novità di agosto per il tuo giardino delle meraviglie? Con una selezione di oltre 500 specie e varietà di piante grasse, tra cui cactacee e succulente, il vivaio offre soluzioni perfette per chi desidera un giardino fiorito e di grande impatto estetico, ma con pochissime esigenze idriche.

"Agosto è il mese ideale per scoprire il meraviglioso mondo delle cactacee e delle succulente - afferma Davide Michelini -. Queste piante, adattabili alle condizioni più estreme, sono perfette per rendere green qualsiasi terrazzo o giardino, anche il più arido". Le cactacee, con le loro spine, e le succulente, note per le loro foglie carnose e variopinte, possono essere inserite in qualsiasi contesto, purché luminoso, rendendole ideali per abbellire gli spazi verdi, molto vissuti soprattutto nelle sere estive.

I Vivai Michelini offrono una gamma straordinaria di piante grasse, dalle forme più longilinee ai cactus tozzi e robusti, dalle Echeverie colorate agli Aeonium neri, rossi o variegati di rosa, noti come "Rose del Deserto". Queste piante non solo richiedono poca acqua, ma offrono anche fioriture spettacolari, anche se talvolta di breve durata, rendendo ogni giardino un'esplosione di colori e profumi.

"In collaborazione con i migliori vivai liguri e italiani, garantiamo un riassortimento continuo delle piante più belle e resistenti per ogni fascia di prezzo - spiega Viviana -. Vogliamo che chiunque possa permettersi un balcone o un giardino curato e fiorito". La filosofia di Davide e Viviana della Floricoltura Vivai Michelini è infatti quella di offrire piante per tutte le tasche, con prezzi che partono da 1,50 euro, rendendo accessibile a tutti la bellezza della natura.

Per gli appassionati e i collezionisti, il vivaio offre anche una sezione dedicata alle piante grasse rare, comprese le caudiciformi, le crestazioni e altre varietà curiose e "mostruose" come il Cereus Peruvianus Mostruosus e il Mirtillo Cactus azzurro. "Abbiamo un settore di rarità con una collocazione specifica in garden, dove i visitatori possono trovare esemplari unici e davvero affascinanti", racconta Davide.

Ma la Floricoltura Vivai Michelini non è solo piante grasse. "Per chi desidera ‘ubriacarsi’ di colori fino all'autunno, siamo sempre super assortiti di meravigliose fioriture estive", aggiunge Viviana. Tra le tante varietà disponibili, ci sono la Vinca del Madagascar, la Dipladenia e la Mandevilla, oltre alle spettacolari Bouganvillee in tanti colori, tutte pronte a rendere ogni spazio esterno un angolo di paradiso.

Scegliere la Floricoltura Vivai Michelini significa abbracciare un nuovo modo di vivere il giardino, il balcone e il terrazzo, con tutti i vantaggi di un servizio completo, ricco di informazioni, suggerimenti e curiosità.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it