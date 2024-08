Parigi 2024, Windsurf. Marta Maggetti è oro! Festa grande anche per il suo performance manager: il finalese Luca De Pedrini

Non ci sono stati atleti della nostra provincia impegnati nella giornata odierna alle olimpiadi di Parigi, ma c'è tanto del lavoro di Luca De Pedrini, finalese e iscritto al Circolo Nautico Loano, nella vittoria di Marta Maggetti nel windsurf.

Ventiquattro anni dopo il successo di Alessandra Sensini, e all'ottava manifestazione a cinque cerchi, De Pedrini, performance manager di Marta, ha saputo nuovamente indicare con maestria la strada del successo all'interno di una competizione di così alto lignaggio.

Grande festa ovviamente a Finale, dove risiede con la moglie Serena Casanova e tre figli, a Pietra Ligure, dove ha vissuto fino ai 26 anni, ma anche a Loano grazie all'affiliazione al Circolo Nautico.

I messaggi e le videochiamate di congratulazioni non sono mancate con Marsiglia, teatro delle manifestazioni olimpiche, in attesa delle prossime regate e di un rientro in Liguria da celebrare nel migliore dei modi.