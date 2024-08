Ex campo Pino Ferro, critica la consigliere Busso: “Il sindaco e la giunta dovrebbero spiegare ai cittadini perché non vediamo nessuna opera realizzata”

“Questo progetto che era nato con la giunta Busso e poi con la giunta Ghigliazza non è stato realizzato e credo che le motivazioni i varazzini le sappiano. Nel 2011-2012 il progetto era stato fermato e modificato per sostituire il campo con il centro natatorio e sempre la sede delle tre associazioni. Purtroppo non è possibile riavvolgere il nastro e bisogna pensare a ciò che è oggi previsto qui - precisa - Il soggetto attuatore già nel 2011 come oneri che ammontavano avevano previsto 5 milioni di euro. Già Bozzano aveva modificato la convenzione con il soggetto attuatore andando a parcellizzare le opere, cioè non avrebbero più dovuto essere realizzate in modo complessivo ma in parte e cosi anche ovviamente gli oneri”.