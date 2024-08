Savona, secondo lotto dell'Aurelia Bis, domani incontro del Comune con Anas

Un incontro sul secondo lotto dell'Aurelia Bis per sapere a che cosa hanno portato le indagini geognostiche e quale sia lo stato di studio e progettazione di questa parte del nuovo collegamento stradale con Albisola. Il sindaco Marco Russo e l'assessore Francesco Rossello incontreranno Anas domani, 7 agosto, per un aggiornamento sul secondo lotto dell'Aurelia Bis, quello che dovrebbe collegare il primo lotto (ancora da completare) da Corso Ricci al casello autostradale di Zinola.

“Abbiamo chiesto un incontro ad Anas – spiega l'assessore Rossello – per sapere qual è lo stato dell'arte di questa seconda parte dell'infrastruttura”. La scorsa primavera la ditta Terrach, ottenuto dal Comune, ha fatto i sondaggi geognostici in via Fratelli Rey, via Valcada e l'incrocio di via Bonini con via Pietragrossa, dove dovrebbe passare il tracciato.

Il tracciato del secondo lotto dell'Aurelia Bis è stato definito nell'aprile dello scorso anno in un incontro tra il Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Anas e Commissario Straordinario, dopo aver scartato altre due ipotesi. Il percorso previsto avrà una lunghezza di circa 3.964 metri, la maggior parte dei quali in galleria (3.820 metri), 80 metri in trincea e 64 metri in rilevato, interessando una zona meno edificata della città, con termine in via Caravaggio per raggiungere il casello autostradale a qualche centinaio di metri di distanza.