Stop alle infiltrazioni: come impermeabilizzare terrazzi e balconi in modo efficace

La prevenzione dei problemi di infiltrazioni dell'acqua proveniente dai terrazzi o dai balconi è un'azione saggia, poiché garantisce la durata e l'integrità delle strutture stesse. Per superare questo problema, l’unico metodo a nostra disposizione è procedere nell’applicare un sistema di impermeabilizzazione specifico per terrazzi e balconi. Non a caso, stiamo parlando di un problema comune che mette a rischio la nostra salute e il nostro portafoglio.

L'infiltrazione costante di acqua può portare a muffe, umidità e danni strutturali che richiedono interventi di riparazione costosi e invasivi. Pertanto, proteggere i materiali edilizi già impiegati attraverso l’implementazione di soluzioni per l'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi di alta qualità, evita di fatto tali inconvenienti, garantendo al contempo una maggiore durata della struttura, poiché elimina il rischio di danni nell'ambiente interno.

Inoltre, una corretta impermeabilizzazione previene anche possibili situazioni di pericolo legate all'usura delle strutture dovute all'umidità e alla presenza prolungata d'acqua. Il vantaggio non è solo a carico della proprietà, bensì anche degli abitanti stessi, i quali non devono lottare contro la comparsa di muffe o perdita dell’efficienza energetica.

Qual è il momento giusto per adottare delle soluzioni di impermeabilizzazione di terrazzi e balconi?

La risposta è scritta nella domanda, poiché si dovrebbero sempre utilizzare delle soluzioni di impermeabilizzazione di terrazzi e balconi, sia nelle proprietà nuove, sia per quelle in via di ristrutturazione o di realizzazione. Difatti, in tal caso stiamo parlando diche elimina le probabilità di dover intervenire. Benché il pericolo maggiore si annidi negli immobili acquistati e che sono stati costruiti decenni addietro.

In questo caso, dobbiamo fare un'ispezione approfondita per valutare lo stato attuale della superficie, e capire se serve trattare. Problemi come perdite di acqua, umidità e muffe sono segnali lampanti che indicano la necessità di intervento. Così come le macchie, i ristagni di acqua o gli odori di marciume di cui non si identifica la provenienza. A propendere nella soluzione impermeabilizzante sono anche le condizioni meteo, laddove ci sia un alto tasso di umidità e frequenti piogge o nevicate - come in montagna - un sistema impermeabilizzante protegge da potenziali gravose ristrutturazioni. In più, la riqualificazione delle strutture vetuste o degli ambienti abbandonati è una priorità anche nell’agenda della Regione e dello Stato.

Pertanto, l'età della struttura, una errata stratigrafia, la non corretta esecuzione dei substrati e l’impiego di sistemi impermeabilizzanti di scarsa qualità influiscono quindi sulle cause legate alle infiltrazioni d’acqua, anche se vi sono sistemi impermeabilizzanti già installati nell’edificio. Bisogna considerare che se le superfici sono state trattate con prodotti di bassa qualità avranno indubbiamente minore resistenza e scarsa funzionalità.

La stagione primaverile ed estiva potrebbe rappresentare il momento ideale per effettuare gli interventi di impermeabilizzazione, in quanto generalmente garantiscono delle temperature più stabili e un minor rischio di pioggia. Tuttavia, per applicare il sistema più performante è utile consultare un esperto nel settore dell'impermeabilizzazione, il quale offre delle soluzioni mirate per le specifiche esigenze e rispettose del budget a disposizione.

Impermeabilizzare le superfici a regola d’arte: da soli o con un professionista?

Per scegliere il sistema di impermeabilizzazione più adatto vanno presi in considerazione preliminare alcuni fattori. Innanzitutto, la tipologia di superficie su cui si andrà a lavorare è determinante nella scelta del materiale impermeabilizzante, dato che influisce direttamente sul. Inoltre, è essenziale valutare l'esposizione agli agenti atmosferici, in quanto condizioni climatiche estreme potrebbero richiedere una maggiore resistenza.

Il budget a disposizione è un altro aspetto altrettanto importante visto che alcuni sistemi di impermeabilizzazione sono più costosi, benché garantiscano migliori performance nel tempo. Infine, è importante valutare le proprie competenze fai da te. Qualora si disponesse dell'esperienza e delle capacità necessarie, si potrebbe optare per soluzioni più professionali, altrimenti sarebbe preferibile rivolgersi a dei professionisti del settore. Stiamo parlando di un lavoro impegnativo che merita la giusta competenza e attenzione per non gravare l’immobile di ulteriori danni.