Savona, i ladri si intrufolano nelle scuole elementari di Lavagnola: intervento della polizia scientifica

Prima dell'ingresso degli alunni è stato lanciato l'allarme in quanto sarebbero stati riscontrati segni di effrazione e secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati trafugati un computer e due estintori nel plesso delle elementari Noberasco del comprensivo Savona I di via Santuario.

Immediato l'intervento delle volanti della polizia e della scientifica per i rilievi del caso.

Il personale scolastico avrebbe effettuato un inventario per capire con precisione cosa è stato portato via dai ladri. Non è da escludere che venga formalizzata una denuncia alle forze dell'ordine.

La dirigente scolastica avrebbe chiesto al Comune l'installazione di un sistema antifurto.