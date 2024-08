Quiliano, adesione alla rete delle "Città per la Vita/Città contro la Pena di Morte"

Anche quest’anno il comune di Quiliano conferma l’adesione alla Giornata Internazionale Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la Vita-Città Contro la pena di Morte” - Cities for life/Cities against the Death Penality”.

Giunta alla sua 23° edizione, “Città per la Vita” rappresenta la più grande mobilitazione contempo- ranea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitiva- mente alla pena capitale, essa desidera valorizzare il ruolo necessario ed insostituibile delle Munici- palità per tenere alta l’attenzione sui diritti umani e sul valore della vita, contrastando, al tempo stesso, il fenomeno della violenza diffusa in tanti contesti urbani.

La Giornata viene fissata al 30 novembre in ricordo della prima abolizione della pena capitale, avvenuta nel Granducato di Toscana nel 1786. La Città di Quiliano aderisce all'iniziativa illuminando il monumento ai Caduti, situato in piazza Caduti Partigiani, durante questa giornata.