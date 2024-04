Savona, i ladri continuano a colpire: danneggiamento e furto da "Farinata e Pizza" (FOTO)

Non si fermano i ladri a Savona.

Dopo il bar La Cigale di Piazza Martiri della Libertà colpito "solo" da un atto vandalico e il furto nel negozio Crystal Nails Accademia di Corso Tardy&Benech, probabilmente nella stessa notte tra mercoledì e giovedì ad essere colpita è stata coinvolta la bottega "Farinata-Pizza" di via Servettaz gestita da Giorgio Del Grande, storico proprietario in passato della farinata di via Pia.

La mattina il pizzaiolo ha trovato la vetrina distrutta e all'interno vetro ovunque.

"Era tutto sopra, ci hanno rubato il telefono e pochi spiccioli. E' un danno però da 2500 euro" ha spiegato.

I titolari hanno formalizzato denuncia ai carabinieri i quali hanno effettuato la mattina stessa un sopralluogo. Sono in corso gli accertamenti.