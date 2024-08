Finale, la Lega taglia netto col Pd. Foscolo: "Sfuggono il confronto sui contenuti, preferiscono le ideologie"

Tra le schermaglie, emerge comunque un punto di contatto tra il partito di Salvini e i dem: la constatazione che il cammino fianco a fianco è definitivamente un esperimento chiuso. Come peraltro aveva già lasciato intendere una nota dei giorni scorsi del circolo Pd finalese "scaricando" gli ormai ex dem ora nel gruppo "Impegno X Finale".

"Le dichiarazioni di Emanuele Parrinello e Carlo Decia non mi stupiscono affatto - spiega il segretario provinciale del Carroccio, Sara Foscolo -. Il Pd da sempre utilizza il vecchio cliché di demonizzare gli avversari per sfuggire ad un confronto che se fosse sui contenuti e non sui pregiudizi ideologici li vedrebbe sempre senza validi argomenti. A ciò si aggiunge la trance agonistica per le prossime elezioni regionali in cui daranno il meglio, cioè il peggio, di loro stessi sulla scia di un giustizialismo di epoca medievale”.