Genoa, porte girevoli in attacco? Albert sempre più verso la Fiorentina, Retegui prima scelta per l'Atalanta

Sembrano ormai sempre più prossimi i titoli di coda della storia d'amore tra il Genoa ed Albert Gudmundsson. L'estroso attaccante islandese classe '97 giunto dagli olandesi dell'AZ Alkmaar sotto la Lanterna nell'inverno 2022 sarebbe infatti ormai ad un passo dalla Fiorentina, pronto a sborsare nel complesso una cifra vicina ai 25 milioni di euro: una quota per l'iniziale prestito e una per il riscatto, che stando a voci toscane la società di Commisso punterebbe ad abbassare inserendo Nzola quale contropartita.

Un matrimonio sportivo proficuo tra l'islandese e il Grifone che starebbe per concludersi, durato due stagioni e mezza, durante le quali Albert ha contribuito a regalare coi suoi gol, i suoi assist e le sue giocate prima la promozione in Serie A e poi un undicesimo posto da incorniciare per i ragazzi di mister Gilardino con 14 gol che gli sono valsi l'ennesimo attestato di stima da parte della società viola che gli proporrebbe un raddoppio di ingaggio netto e la possibilità di giocare le coppe europee.

E se l'interesse del club fiorentino per l'islandese non è certo cosa nuova, dopo averlo cercato con insistenza nella scorsa sessione di mercato, salvo poi ricevere un "no grazie" da parte del club di Villa Rostan, altrettanto concreta sembra ormai essere la trattativa. Non l'ha smentita l'ad Blazquez parlando al Secolo XIX e, per gli osservatori più acuti, qualche segnale l'ha dato anche il tecnico post amichevole di Brescia auspicandosi di averlo ancora a disposizione. Parole quasi in rima con quelle che hanno preceduto, a gennaio, la cessione di Dragusin.

Una trattativa che ha creato più di qualche malumore nella piazza, tanto più che nelle ultime ore un altro interesse, stavolta per Retegui, si è sovrapposto. L'italo argentino sarebbe infatti la prima scelta, dopo il serio infortunio occorso a Scamacca, per rinforzare l'attacco dell'Atalanta e sostituire il compagno di Nazionale.

Un semplice interessamento con contatti tra le parti che potrebbero essere avviati prossimamente e con, per il momento, una situazione totalmente esplorativa da parte della squadra di mister Gasperini.

Di certo in tutte queste voci, in attesa di capire se tali resteranno o se invece si concretizzeranno, tutte o in parte, non vi è nulla. Concreto è invece il crescente stato di agitazione nella tifoseria rossoblù, già provata da anni di mercati dalle decine di trattative a sessione molte delle quali al ribasso in uscita, acuite dalle notizie degli scorsi mesi circa l'impegno di 777 Partners o suoi investitori nella gestione delle sorti del club.