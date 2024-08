Albissola, incendio tetto in via Turiggia: vigili del fuoco in azione

Questa mattina, intorno alle ore 10, è scattata l'allerta per un incendio che ha coinvolto il tetto di una casa in via Turiggia ad Albissola Marina.

I vigili del fuoco sono stati prontamente mobilitati per fronteggiare l'emergenza e contenere le fiamme che hanno interessato la coibentazione del tetto di un edificio a due piani.

Le squadre di soccorritori sono così state impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Presente sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella regolamentazione del traffico.