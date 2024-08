Sanità in Liguria, l'allarme del Pd savonese: "La giunta taglia su esami e farmaci per coprire il buco di bilancio da lei creato"

"Per provare a porre rimedio al buco nel bilancio della sanità, creato evidentemente dalla sua stessa gestione, e magari per presentarsi alle elezioni dicendo di averlo ridotto, oggi la giunta regionale dimissionaria approverà una delibera che prevede di tagliare ancora sui servizi, in particolare sugli esami di laboratorio e sui farmaci (dopo aver approvato - per questo i fondi si sono trovati - i premi ai manager delle Asl). È superfluo, crediamo, spiegare quanto sia sbagliato e pericoloso per la salute delle persone risparmiare su queste due voci di spesa, così essenziali per tutti, anche per prevenire l'aggravamento di patologie esistenti e per cogliere tempestivamente l'eventuale insorgere di nuove". Lo afferma, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona.

"La triste verità è che la gestione della sanità da parte del centrodestra è riuscita, contemporaneamente, a smantellare la sanità pubblica e a creare un buco di bilancio a dir poco preoccupante - proseguono dal Pd provinciale savonese - Ora la destra tenta disperatamente di correre ai ripari nell'unico modo che conosce quando si tratta di servizi pubblici essenziali per le persone, cioè tagliando. Si tratta purtroppo di un epilogo coerente con questi anni di gestione sanitaria, una gestione i cui clamorosi errori e la cui impostazione sbagliata abbiamo denunciato per anni attraverso il lavoro dei nostri consiglieri regionali e sul territorio".

"Tra meno di tre mesi si andrà al voto - concludono dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico - di fronte a questo disastro sarà nostro dovere costruire una coalizione e una proposta politica all'altezza per cacciare la destra dal governo della Liguria e provare finalmente, con serietà, a lavorare per dare ai cittadini i servizi che meritano".