Premi ai manager della sanità, Pasa (Cgil Savona): "Vista la situazione è inaccettabile"

"La sanità ligure e savonese è allo sfascio con un buco di oltre 230 milioni di euro e la Regione premia i direttori delle Asl: una beffa per lavoratori e cittadini, soprattutto quelli più bisognosi e gli anziani". Così Andrea Pasa, segretario della Cgil Savona, in merito alle premialità riconosciute ai manager del sistema sanitario regionale.

"Liste d'attesa infinite che spingono sempre più savonesi a non curarsi - continua - servizi e attività territoriali e ospedaliere che continuano ad essere ridotte o non ripristinate come prima del Covid, anche quelle fondamentali per la garanzia del diritto costituzionale della salute come il Punto Nascite di Pietra Ligure o i due Punti di Primo Intervento di Albenga e Cairo Montenotte, carenza di personale, carenze organizzative e di programmazione, sempre più lavoratori e lavoratrici del comparto che si licenziano per andare a lavorare in altre regioni. Altro che premi ai direttori di fronte a questo scenario, reale e non di favole raccontate negli ultimi anni dalla Regione Liguria e da alcuni consiglieri regionali di maggioranza".