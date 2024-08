Graduatorie degli insegnanti poco chiare, i candidati esclusi chiedono la pubblicazione di quelle complete

In seguito agli esisti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, la commissione ha proceduto alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

In seguito alle prove è stata fatta la graduatoria per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste, quindi limitate ai soli posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione in seguito ad eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute.

Questa modalità di stesura delle graduatorie ha creato confusione tra coloro che non sono risultati vincitori. "Questi candidati - spiega la Cisl Scuola - non potendo leggere una graduatoria completa e trasparente, non hanno potuto constatare se i punteggi loro attribuiti fossero corretti e congruenti, oppure non hanno potuto capire se ragionevolmente una o più rinunce o scorrimenti li potrebbe far rientrare in gioco". Ancora non è comprensibile se le persone che ritenevano con ogni probabilità collocate dopo di loro nella graduatoria sono passate avanti per una determinata riserva di legge e quale.