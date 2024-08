Varigotti, Francesco Baccini chiude la sessione estiva del "Finale Music Festival"

Sabato 10 agosto Francesco Baccini al piano, accompagnato da Michele Cusato alla chitarra, chiuderà la stagione estiva del "Finale Music Festival" che ha come obiettivo quello di far diventare Finale Ligure una delle capitali della musica dal vivo, il tutto all'interno dell'ambizioso progetto di rilancio culturale e turistico della città che sta predisponendo la nuova amministrazione comunale.

Dopo il grande successo dei concerti di Ron e di Filippo Graziani che hanno fatto cantare sotto l'Arco di Margherita di Spagna migliaia di persone, il festival si sposta Sabato nella frazione di Varigotti.

Il concerto si terrà alle 22,30, in una serata ricca di suggestivi eventi: alle 20,45 ritorna, dopo quasi 20 anni, la processione di San Lorenzo Martire in occasione dei 400 anni dalla costruzione della Chiesa dopodiché, in collaborazione con l'Associazione dei Bagni Marini, ci sarà l'illuminazione del mare e, in questa incantevole cornice, si terrà il concerto di Francesco Baccini in Piazza Lagorio, preceduto in apertura dall'esibizione della giovane cantautrice savonese Emma Pescio.

Il "Finale Music Festival" proseguirà la sua attività di eventi dedicati alla musica dal vivo già nel prossimo autunno.