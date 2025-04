Vado Ligure, alla scoperta dell’Enpa e della sua attività sul territorio

La Sezione Soci Coop Liguria di Vado Ligure in collaborazione con l’Enpa di Savona, organizza l’incontro pubblico “Alla ricerca dell’Arca perduta. Per una nuova armonia tra l’uomo e gli altri animali”, che si terrà sabato 5 aprile, alle 16, nella sala punto d’incontro Coop di Via alla Costa (1° piano).

Anche grazie a un ricco corredo di immagini, Giovanna Marenco, Vicepresidente di Enpa Savona, e gli altri volontari dell’associazione racconteranno la loro attività di presa in carico degli animali domestici e selvatici in difficoltà, con beneficio non solo degli assistiti, ma anche di tutta la collettività per l’azione di tutela della salute pubblica.

Oltre al servizio veterinario e alla promozione di iniziative per contrastare il fenomeno dell’abbandono, l’Enpa recupera gli animali selvatici feriti o debilitati e ne facilita la reimmissione in natura. Questi interventi richiedono un’adeguata preparazione da parte dei volontari, ma anche i singoli cittadini possono offrire un aiuto prezioso, ad esempio attivando prontamente il soccorso.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un rinfresco augurale in vista delle festività pasquali.