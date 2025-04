Alassio, dal 4 al 13 aprile la 56ª edizione degli International Tennis Championships of Italy for Seniors

Si prepara ad accogliere la 56ª edizione degli International Tennis Championships of Italy for Seniors, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito internazionale dedicato ai veterani del tennis, la città di Alassio.

Con centinaia di iscritti provenienti da ogni angolo del mondo pronti a scendere in campo dal 4 al 13 aprile sulla terra rossa dell'Hanbury Tennis Club, questo storico torneo fondato da Edoardo Rosso e Quinterio Arnaldi, uno dei più longevi e storici d'Italia, metterà in palio numerosi trofei nelle categorie di singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto, dagli Over 30 agli Over 85.

"È come sempre un grande piacere per la nostra città patrocinare questa manifestazione – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – che, rappresenta, insieme all'Hanbury Tennis Club che l'hai ideata e la porta avanti da decenni, un vero fiore all'occhiello di Alassio. Un grande benvenuto da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale ai come sempre numerosissimi atleti provenienti dall’Italia e dal resto del mondo e un ringraziamento sentito alla famiglia Skordis per il suo impegno straordinario nel traghettare nel futuro un'istituzione storica e illustre come l'Hanbury Tennis Club e manifestazioni sportive di prestigio come International Tennis Championships of Italy for Seniors".

Patrocinata dall’International Tennis Federation, la competizione è una delle poche in Italia a conferire punti validi per il ranking internazionale, rendendola particolarmente apprezzata dai tennisti, che hanno così l’opportunità di coniugare la passione per lo sport con una vacanza ad Alassio.

Numerose come ogni anno le nazioni rappresentate: dai Paesi europei agli altri continenti, senza dimenticare la presenza entusiasta dei giocatori italiani che, ancora una volta, si sfideranno in questa cornice unica, contribuendo a mantenere vivo lo spirito internazionale del torneo.

A fare da cornice alla competizione è il suggestivo Hanbury Tennis Club, immerso in un parco di dodicimila metri quadrati che circonda i suoi sette campi da tennis. La storica club house in stile coloniale conserva il fascino degli anni Venti, quando fu fondata da Daniel Hanbury per soddisfare le esigenze della numerosa comunità inglese di Alassio. Il circolo, incastonato ai piedi di una collina dalla vegetazione incontaminata e facilmente raggiungibile dal centro della cittadina, è da sempre un luogo iconico per gli amanti del tennis. Qui hanno giocato leggende come Hopman, Crawford, De Stefani, Cucelli e Del Bello, e ancora oggi ospita con orgoglio il prestigioso Torneo Internazionale Veterani.