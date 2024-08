Regionali in Liguria, viceministro Rixi: “Il nome c’è, aspettiamo il momento giusto per l’annuncio"

“Il nome c’è, secondo me, bisognerà capire quando sarà utile tirarlo fuori”.

Lo ha dichiarato questa mattina il vice ministro delle Infrastrutture e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, a margine dell’intervento a Mezzanego, dove si sono conclusi i lavori per la demolizione del voltino sulla SS 586.

Nei giorni scorsi diversi sono stati i nomi affiancati al centro destra per la corsa alla presidenza della Regione. Tra i papabili, è spuntato l’attuale presidente ad interim della Regione Alessandro Piana, così come Piana, ma questa volta Alessio, potrebbe concorrere.

Anche dai banchi dell’amministrazione comunale potrebbe arrivare un candidato.

Nelle scorse giornate si è parlato molto dell’attuale vice sindaco di Genova Pietro Piciocchi ma al momento sono solo suggestioni.

A proposito delle prossime elezioni, il viceministro Rixi ha voluto sottolineare come la forza della destra in regione sia stata la compattezza, che ha portato la Liguria a tornare a muoversi dopo trent’anni: “Riattivare le opere pubbliche è un processo molto lento. Bisogna evitare che arrivi qualcuno che voglia fermare questi lavori. Ci sono forze politiche che prendono consenso proprio sul bloccare la diga, la gronda, il raddoppio ferroviario di Ponente”.

Rixi ha poi concluso: “La sindrome Nimby non ha aiutato questa regione, ma l’ha isolata. Credo che la scelta alle regionali sarà se guardare al futuro e lavorare oggi perché i nostri figli possano stare meglio, o massimizzare oggi una situazione per uno spirito di conservazione che, a mio avviso, non fa bene alla regione”.