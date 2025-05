Sicurezza a Savona. Fratelli d'Italia attacca: "Amministrazione riconosce tardi il problema". L'assessore Pasquali: "Polemica strumentale"

"Un tardivo riconoscimento di una problematica che attanaglia Savona da anni". Definisce così il Circolo Territoriale "Savona Tricolore - Fratelli d'Italia" le recenti dichiarazioni dell'assessore Barbara Pasquali a margine dell'incontro che l'Amministrazione Comunale ha tenuto con la Polizia locale e il Questore sui danneggiamenti alle attività in pieno centro e non solo.

"Forse il sindaco, la sua maggioranza e l’assessore di competenza, dopo i cinghiali e altre cose superflue, si sono accorti che qualcosa a Savona non va?" si domandano dal partito di Giorgia Meloni. "La macro criminalità non scherza - continuano -, pensate al recente maxi sequestro di droga al porto di Vado Ligure con plauso alle forze dell’ordine che ne sono venute a capo con dedizione e perseveranza. Non si tratta solo della percezione che viene tradotta da 'Il Sole 24 Ore', da 'Italia Oggi' e dai rating che sono figli di dati statistici importanti ma dall’escalation che sta avvenendo di micro e macro criminalità. Cercare a questo punto le forze dell’ordine, che peraltro sono sempre presenti, quasi a voler scaricare responsabilità su di loro ci sembra alquanto bizzarro".

"Una domanda nasce spontanea assessore - proseguono dal circolo FdI - Ma in tutto questo la Polizia Locale come si muove? Come agisce? Forse si spera di risolvere il problema con ronde e telecamere in saldo? Mentre l’opposizione l’unica cosa che riesce a fare e attaccare il DL Sicurezza, il governo con lo stesso finalmente garantisce ai cittadini certezze e alle forze dell’ordine serenità nell’operare sul territorio. Qui a Savona non abbiamo visto nessuna presa di posizione da parte delle forze di maggioranza nei confronti di questa situazione di violenza che sta invadendo Savona".

Critiche che lo stesso assessore Pasquali respinge con decisione. "Un'opposizione realmente interessata a risolvere i problemi della città accoglierebbe con un plauso, al di là degli schieramenti politici e partitici, questi interventi, finanziati con l’avanzo. Invece, evidentemente, rovinano la narrazione di chi ha a cuore solo la propaganda" ha replicato.

"Fratelli d'Italia, che pure ha avuto esperienza di governo nella città, sembra avere la memoria corta. Il coordinamento costante dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura, è in atto da anni e continuerà. Non sarà certo un comunicato di FdI a modificarlo - ha proseguito l’assessore - Laddove il Comune può intervenire, lo fa: sia attraverso quell’organismo istituzionale, sia mediante tutte le azioni concrete di riqualificazione urbana. Tra queste anche l’installazione di nuove telecamere, che rappresentano un importante deterrente e un valido supporto alle attività investigative delle Forze dell’Ordine. Alla Polizia Locale va il nostro ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto sul territorio, spesso in sinergia con le altre forze di sicurezza".

"Le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia sono evidentemente strumentali. Tirare in ballo anche il DL Sicurezza pare più un modo per marcare una presenza politica che per contribuire seriamente al dibattito. Quando si amministra una città, servono risposte concrete, non slogan. Per noi, la sicurezza e il benessere dei cittadini restano la priorità" chiosa l'assessore savonese.