Sanità in Val Bormida, Arboscello (Pd): "Prioritario portare nuovi servizi all'ospedale San Giuseppe e il collegamento diretto per il San Paolo"

"È imperativo che il presidio sanitario in Val Bormida diventi uno dei temi principali di alternativa alla gestione disastrosa di questi 9 anni di centrodestra. Durante il mio mandato, ho affrontato con determinazione le questioni legate all'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. La decisione della Giunta Toti di declassare l'ospedale ha avuto conseguenze devastanti per la comunità". Così il consigliere regionale e vicecqpogruppo Pd in Regione Liguria Roberto Arboscello.

"Occorre dare una vocazione provinciale ben precisa a quel presidio, rilanciare velocemente l'apertura delle sale operatorie e fornire ai valbormidesi tutta una serie di servizi sanitari oggi assenti che costringono i cittadini della valle a continui pellegrinaggi. Ora è tempo di cambiare rotta e il mio impegno è quello di lavorare per garantire ai cittadini valbormidesi accesso a servizi sanitari di qualità senza dover affrontare lunghi viaggi".

"Tra gli obiettivi, il principale dev’essere quello di mettere al più presto in cantiere il collegamento tra la Val Bormida e l'Ospedale San Paolo di Savona, con un casello autostradale dedicato. Il collegamento autostradale diretto con l'Ospedale San Paolo è essenziale per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria, nonché per dare un'efficace risposta al tema dell'emergenza urgenza in un'area di cui conosciamo tutti le criticità di conformazione orografica e infrastrutturali. Continuerò a battermi affinché questa infrastruttura diventi una realtà, segnando una netta alternativa alla gestione sanitaria del centrodestra".

"Gli amministratori e i consiglieri regionali di centrodestra, in questi anni, in particolare sul tema sanità, non hanno fatto gli interessi della Val Bormida nè l'hanno tutelata. Emblematico quanto avvenuto pochi giorni fa con l'unico voto favorevole al bilancio dell' Asl2 da parte del comune di Cairo in rappresentanza di tutto il distretto valbormidese mentre il savonese, il finalese e l'albenganese esprimevano il proprio dissenso verso le scelte politiche in tema di sanità. Come se in Val Bormida tutto andasse bene. Dal centrodestra in questi anni solo promesse mai mantenute", conclude Arboscello.