Samp, battere il Como per regalarsi il derby in Coppa Italia. Pirlo: "Sarebbe bellissimo per noi e la città"

C'è grande fiducia nelle parole di Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia dell'esordio ufficiale della nuova stagione. Alle 20.45 i blucerchiati affrontano al "Ferraris" il Como nel primo turno di Coppa Italia.

"Sarà un test importante, dovremo giocare al massimo, senza paura" il pensiero del mister doriano, consapevole della caratura di un avversario che si appresta ad affrontare il campionato di massima serie con una rosa rinforzatasi grazie al calciomercato con profili di calibro elevato. Anche in casa Samp, però, la campagna acquisti non è stata banale: "La proprietà ha fatto una squadra di alto livello, spetta a noi fare un grande lavoro - ha ribadito Pirlo - Sono stati scelti giocatori che sanno come si fa a vincere la B. Pressione? Normale sentirla con questa maglia e con questi tifosi".

E a proposito dei colpi di mercato del responsabile dell'area tecnica Accardi (ieri è arrivata l'ufficialità anche del trasferimento dal Cagliari di Davide Veroli, difensore 21enne), ecco il punto della situazione offerto dal tecnico partendo dai portieri: "Vismara? Nel suo ruolo è stato il migliore dell'ultima Serie C, col Como giocherà Ghidotti". In mezzo al campo fari puntati su Akinsamiro e Meulensteen, definiti da Pirlo "giocatori interessanti e di prospettiva"; parole al miele anche per Bellemo ("un futuro allenatore, un punto di riferimento per tutti gli altri"). Contro i lariani a disposizione anche Tutino, che partirà dalla panchina: "Ha sofferto la dinamicità degli allenamenti, sta bene ma deve crescere".

Stasera in palio, oltre alla qualificazione, anche la possibilità di riportare il derby a Genova. Chi vince affronterà il Genoa, già qualificato al prossimo turno grazie al successo sulla Reggiana: "Sarebbe bellissimo per noi - ha commentato Pirlo - per i tifosi e per la città".

Più di 13 mila i biglietti venduti per la gara odierna, mentre per quanto riguarda gli abbonamenti mancano poche tessere per superare i 18.224 della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Akinsanmiro, Borini; Coda.

ALLENATORE: Andrea Pirlo

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Goldaniga, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti.