Porta a porta a Savona, il sindaco incontra i residenti di San Michele tra polemiche e contestazioni

Frequenti interruzioni, proteste, cittadini che dichiarano di non voler ritirare i mastelli e che minacciano di mettere fuori i sacchi dei rifiuti. È stato teso l’incontro di questo pomeriggio tra i cittadini e il sindaco Russo, nel piazzale della Città sul Mare, dedicato alla raccolta porta a porta.

Il quartiere è uno di quelli che, insieme alle vicine Fornaci, più risente dell’afflusso turistico e degli accessi alla spiaggia libera, con tutte le problematiche connesse alla raccolta dei rifiuti.

Alcuni residenti si sono presentati preparati, con documentazione, delibere di giunta e riferimenti al codice civile. Russo, preceduto da un’introduzione dell’assessore Francesco Rossello, ha ripercorso l’iter che ha portato all’introduzione del nuovo sistema, spiegando i motivi per cui non si possono adottare i cassonetti a scheda in tutta la città e l'importanza del nuovo sistema per potere raggiunger ela quota prevista di differenziata.

Nella mattinata di ieri c'è stato anche l'incontro tra a Palazzo Sisto tra Ascom e Confesercenti. a Palazzo Sisto la vicesindaca Di Padova e l'assessore Pasquali incontravano. Tra le maggiori criticità il mancato rispetto dei giorni per i ritiri e i conferimenti che non sempre sarebbero rispettati, un problema che si andrebbe ad incrociare con l'esposizione dei mastelli dei singoli condomini, una volta avviato il porta a porta per i residenti.

In settimana, Sea-S dovrebbe incontrare il Comune per un incontro tecnico in cui fare il punto sui sopralluoghi. Finora, per alcuni condomini ci sono stati cambiamenti e "declassamenti", con il passaggio dal bidone condominiale ai mastelli o viceversa.

In base all’esito dell’incontro si definirà se i tempi di avvio del porta a porta saranno rispettati o se slitteranno di una o due settimane.