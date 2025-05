Savona, il porta a porta nella Consulta per la casa. Uppi: "Se qualcuno inciampa in un mastello, chi è responsabile?"

Si è parlato anche del sistema del porta a porta spinto nella Consulta per la casa. Il presidente di Uppi (Unione dei piccoli proprietari immobiliari), Franco Fenoglio, ha sollevato il tema della responsabilità nel caso in cui i mastelli sui marciapiedi dovessero intralciare una persona e farla cadere.

"Anni fa – ha detto Fenoglio – un nostro associato ha subito un danno alla macchina da un cassonetto che, a causa del vento, era andato a sbattere contro il suo veicolo. Per fortuna non ci sono stati danni a persone e Ata gli aveva detto che, se non ci fosse stata una causa, non avrebbe avuto alcun rimborso per i danni. Cosa succederebbe se una persona dovesse inciampare in un mastello lasciato sul marciapiede?"