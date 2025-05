Cairo, in arrivo gli attraversamenti "smart" a San Giuseppe: nel 2023 il Cral "Osvaldo Chebello" raccolse 205 firme

Stanno per arrivare gli attesi attraversamenti pedonali "smart" lungo Corso Marconi, nella frazione di San Giuseppe. I lavori di installazione sono attualmente in corso e rappresentano una risposta concreta a una richiesta avanzata da tempo dai cittadini.

L’intervento nasce da una raccolta firme promossa nel luglio 2023 dal Cral “Osvaldo Chebello”, in collaborazione con i residenti della frazione cairese e alcune attività commerciali della zona. In pochi giorni furono raccolte ben 205 firme, a conferma della forte volontà della comunità di aumentare la sicurezza stradale in quell’area.

"Contiamo di completare l’attivazione dell’impianto entro pochi giorni, così da garantire una maggiore tutela per pedoni e automobilisti", ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione. "Nel frattempo, anche la Provincia, con cui abbiamo definito gli interventi durante un recente sopralluogo congiunto, dovrebbe procedere con le opere di sua competenza".

Gli attraversamenti “smart” sono dotati di dispositivi luminosi che si attivano al passaggio dei pedoni, aumentando la visibilità e la sicurezza, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. Un intervento già sperimentato con successo in altre zone del territorio comunale, che ora arriva anche a San Giuseppe, portando maggiore sicurezza e innovazione alla viabilità locale.