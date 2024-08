Pallare: lavori finiti, aperto il ponte in località Malagatti (FOTO)

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della viabilità sulla strada Pallare — Montefreddo, che includevano la demolizione e la ricostruzione del ponte sul fiume Bormida, in località Malagatti. L'impresa Cantieri Moderni S.r.l. di Pinerolo (TO) ha completato con competenza l'intervento previsto dal progetto, un'opera cruciale per migliorare la sicurezza nella zona.

Lo scorso 19 luglio, la ditta Viglietti Antonio e Figlio S.r.l. ha eseguito la prova di carico sull'impalcato del ponte presso il cantiere di Pallare. I risultati del collaudo hanno confermato che la struttura è perfettamente in grado di sostenere i carichi previsti, mantenendo un comportamento elastico senza evidenziare lesioni o deformazioni che potessero compromettere la sua sicurezza. In particolare, l’impalcato ha mostrato una deformazione massima inferiore a quella progettuale, con una residua di soli 2 mm in mezzeria, tenendo conto anche della dilatazione termica.

Il verbale di verifica in cantiere, rilasciato dal Coordinatore della Sicurezza, il geometra Bruno Parodi, attesta che il collaudo statico ha avuto esito positivo, dichiarando il ponte idoneo al transito. La struttura è stata dotata di fondo bitumato e adeguate protezioni laterali. Le rampe di accesso, pur non ancora provviste di guardrail, sono attualmente protette da new jersey e recinzioni temporanee, sufficienti a garantire la sicurezza pedonale ma non ancora idonee a proteggere i veicoli in caso di urto.

In attesa dell’installazione delle protezioni definitive, è stata predisposta una segnaletica stradale che impone un limite massimo di velocità di 30 km/h e segnala la presenza di banchine prive di protezioni laterali. L'apertura al transito è avvenuta nella mattinata odierna.