Savona, un luogo dove costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie

Il comune di Savona, in qualità di ente capofila del Distretto sociosanitario impegnerà 35 mila euro, a favore di Opere Sociali di N.S. Di Misericordia per la realizzazione di un Centro per la famiglia.

Opere Sociali, a fronte del cofinanziamento distrettuale per la gestione dell'immobile, si impegna a concedere la struttura per tre anni, con possibilità di rinnovo tacito per pari periodo, salvo accordo fra le parti e comunque vincolato alla durata del progetto in questione.

Nel Centro verranno svolte attività nelle quali le famiglie sono protagoniste e promotrici di iniziative, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità. Sarà un luogo dove creare reti con enti, istituzioni, volontari e cittadini per costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie e adatto ad attività ludico - ricreative perché le famiglie possano trascorrere del tempo insieme per creare occasioni di scambio.