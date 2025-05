Bragno, la casetta dell’acqua si sposta nei locali della Polisportiva

La casetta dell’acqua nella frazione di Bragno, attualmente fuori uso e situata presso i giardini pubblici, verrà presto trasferita in una nuova posizione.

La nuova collocazione è stata individuata all’interno dei locali della sede della Polisportiva, nell’area che un tempo ospitava il distributore automatico per i certificati.

I lavori di posa delle tubazioni e degli allacciamenti saranno eseguiti da Ireti S.p.A., gestore del servizio idrico comunale. Le opere di scavo, invece, sono state affidate alla ditta EdilJanaqi Srl, con sede in via Roma a Cairo Montenotte e specializzata in interventi edili, per un costo complessivo di circa 6 mila euro.