Savona, serrande abbassate in via Boselli: chi si sposta e chi cessa l’attività

Chi si trasferisce in altre vie, con maggiore passaggio o più servizi, e chi invece cessa l’attività. Anche in via Boselli si vedono vetrine spente e serrande abbassate, con la chiusura di negozi come Valpel, attività commerciale di valigeria e pelletteria che aveva una vetrina su via Boselli e altre tre su via De Vegerio.

Se qualcuno si è spostato in uno spazio commerciale più grande e con più vetrine, ci sono anche altri che hanno cessato l’attività, come il bar Dubai, dove si legge il cartello “Affittasi”. I locali sono di proprietà di Opere Sociali, che ha pubblicato il bando d’affitto a 1.650 euro al mese come base di gara.

È poi chiuso ormai da tempo il locale dove si trovava Iceberg e, anche negli spazi dove si trovava l’agenzia immobiliare Boselli (che si è trasferita in via Don Bosco al civico 30), c’è il cartello “Vendesi”.

Tra le iniziative messe in campo dal Comune in questi anni per potenziare il commercio ci sono agevolazioni per le nuove aperture e forme di sostegno per quei commercianti che si mettono in rete.

Palazzo Sisto ha inoltre intrapreso un lavoro di mappatura e di fotografia di alcune aree della città e sta predisponendo progetti di lotta allo sfitto e l’avvio dei centri integrati di via, in concertazione e collaborazione con le associazioni di categoria. I CIV che dovrebbero costituirsi a breve sono tre nella zona del centro e uno in periferia.

Alcune settimane fa il Comune ha presentato i dati relativi al bilancio delle aperture e chiusure nel commercio di vicinato, attività di somministrazione, estetisti e acconciatori, autoriparatori e agenzie d'affari (non sono comprese nei dati SUAP altre attività artigianali), che registravano un saldo positivo nel 2024, con 109 nuove aperture contro 69 cessazioni, e lo stesso nel 2023 con 114 nuove aperture e 78 cessazioni.