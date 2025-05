I commercianti savonesi fanno squadra: nascono tre nuovi Civ con il supporto di Confcommercio

I commercianti fanno squadra e Confcommercio Savona rilancia i Civ, i Centri integrati di via. Tre nuove realtà sono state costituite nei giorni scorsi a Savona: il Civ di via Manzoni; il Civ “I Verzellinos”, di via Verzellino; il Civ “Corsi e via”, che raggruppa i commercianti di via Luigi Corsi, via XX Settembre e via Guidobono.

In totale si tratta di oltre 100 commercianti che hanno unite le forze e hanno deciso di affrontare insieme le nuove sfide. Attraverso una gestione condivisa delle iniziative e delle risorse, i Civ potranno attingere a bandi e finanziamenti, attivare progetti di riqualificazione urbana, promozioni e strategie per attrarre residenti e turisti, contribuendo alla crescita del tessuto economico cittadino.

I nuovi Civ della città di Savona vanno a rafforzare la rete che già comprende i centri di Carcare, Cairo e Valleggia, già costituiti e in piena attività. Di recente è stato potenziato quello di Vado, inoltre Confcommercio Savona ha preso contatti con Spotorno, Pietra, Borgio Verezzi, Pontinvrea e altre zone di Savona.

I Civ rinascono sotto l’egida delle nuove norme regionali e con l’obiettivo di andare a fortificare il tessuto commerciale delle varie realtà.

Il ruolo dell’associazione di categoria è un supporto tecnico sul quale i commercianti potranno sempre contare. Saranno però i Civ, nella loro completa autonomia, a gestire le risorse economiche derivanti da bandi regionali e a decidere quali iniziative intraprendere per valorizzare le attività e il territorio.

Le possibilità sono moltissime: unire le forze vuol dire essere più forti nell’organizzare manifestazioni, nel posizionare arredo urbano, nell’investire in formazione. Soltanto nella città di Genova esistono 77 Civ.

"L’obiettivo di Confcommercio Savona è costruire una rete forte e salda anche nel Savonese – interviene il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra -. La rinascita e rivitalizzazione dei Civ è un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi. I Civ sono strumenti che possono essere utili ai commercianti, pensati a livello regionale per essere il giusto contenitore, all’interno del quale far pervenire contributi. I Civ saranno utili anche ai Comuni sul territorio per veicolare risorse. Un plauso in questo senso va al Comune di Carcare, che sta per lanciare un bando da centomila euro per incentivare nuove attività a insediarsi sul territorio e battere la desertificazione commerciale".

Così Laura Chiara, presidente Ascom Confcommercio Savona: "Abbiamo iniziato alcuni mesi fa un percorso in diverse zone della città di Savona che ci permettesse di avvicinare i commercianti e guidarli nella costituzione di nuovi Civ. È nato un nuovo entusiasmo, che ha unito le persone per raggiungere importanti obiettivi al fine di migliorare la città, la sua offerta commerciale e una strategia per attrarre un pubblico sempre maggiore. Quale delegazione territoriale siamo contenti di essere riusciti a creare le prime “squadre” di lavoro, che hanno già in mente tante proposte e idee da sviluppare. Crediamo che, anche grazie alla collaborazione instaurata con l’amministrazione comunale, questa sarà una formula vincente per far rifiorire poco a poco la città e le sue attività commerciali che, con passione e impegno, portano avanti quotidianamente il lavoro".