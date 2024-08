Sat, l'avvocato Ilaria Giusto entra nel CdA: rappresenterà il Comune di Albenga

La nomina è arrivata nelle scorse ore, ed è stata l'avvocato Ilaria Giusto il nome designato, "una figura tecnica, non politica, che conosce molto bene le dinamiche di Albenga" e che "saprà rappresentare all'interno del CdA la nostra città le sue esigenze".

L'annuncio arriva dal sindaco Riccardo Tomatis, che aggiunge: "Da oggi la nostra città ha un peso maggiore e potrà essere meglio rappresentata all'interno di una società importante come Sat. Ringrazio Massimo Niero, in rappresentanza della Provincia, per il lavoro svolto in questo periodo e Gianni Pollio, assessore all'Ambiente nella passata Amministrazione, oltre naturalmente a Sat, per aver fatto in modo che Albenga, Comune gestito dall'azienda più popoloso della provincia, fosse rappresentata all'interno del CdA".