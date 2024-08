Sat, eletti il nuovo cda e il collegio dei revisori dei conti: Massimo Zunino confermato alla presidenza

"Si è tenuta nella mattinata di ieri l’assemblea ordinaria dei comuni soci di SAT convocata per la nomina dei nuovi organi sociali come previsto dal nuovo statuto societario dopo la proroga di fine giugno. I nuovi organi societari che guideranno SAT, sono stati votati per garantire la continuità del buon lavoro svolto finora e per ampliare la rappresentanza e le competenze territoriali, coprendo l’intera area operativa di SAT Servizi S.p.A., società interamente a capitale pubblico". Si apre con queste parole la nota stampa con la quale SAT interviene ufficialmente sull'elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

"I soci intervenuti hanno espresso la volontà comune di selezionare figure professionali di alto profilo, con esperienze specifiche nel settore, in grado di contribuire al proseguimento del servizio fondamentale che SAT offre alla comunità savonese - si legge ancora nella nota - Si è registrato un approccio molto responsabile e fattivo di tutti i sindaci coinvolti; l’Assemblea ha proceduto alla conferma di Massimo Zunino come Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e alla nomina di Fabrizio Buscaglia come Vicepresidente. Oltre a Zunino e Buscaglia, sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione Ilaria Giusto, Nella Giovanna Ferrari e Massimo Gualberti".