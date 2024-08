Cairo piange Candida Rita Briano, la "postina in motorino"

All'età di 101 anni, si è spenta presso la “Casa dei Nonni” di Carcare Candida Rita Briano, vedova Povigna, una figura storica e molto amata nella comunità di Cairo Montenotte. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

I funerali si terranno mercoledì 14 agosto alle ore 10 presso la chiesa di “San Lorenzo” a Cairo Montenotte, dove amici e parenti potranno darle l'ultimo saluto. Oggi, martedì 13 agosto alle ore 17.30, nella stessa parrocchia verrà recitato un rosario in suo ricordo.

Candida Rita Briano ha vissuto una vita intensa, dedicata al lavoro e alla famiglia. In gioventù ha lavorato alla Montecatini fino al 1949, per poi intraprendere con determinazione e spirito di sacrificio la professione di postina. Con passione e dedizione, ha svolto questo ruolo dapprima in bicicletta e poi in moto fino al 1983, anno in cui è andata in meritata pensione, instaurando con i suoi concittadini un legame speciale, fatto di cortesia e attenzione.