Savona, i lavori della passeggiata a mare mettono in pericolo i gigli di mare, salvati dal progetto 'Quarto Tempo'

Rischiavano di essere completamente coperti i bulbi di giglio di mare (Pancratium maritimum) che si trovavano nella parte di arenile di Savona interessato dal tracciato della passeggiata a mare di via Nizza, nella spiaggia libera a fianco ai Bagni Raphael, ma il caso li ha salvati.

E' stato proprio il caso a volere che un agronomo in pensione notasse la presenza della pianta, rara e salvaguardata nel nostro territorio, messa in pericolo dai lavori. Il caso ha anche voluto che l'agronomo facesse parte di un team composto da Coop Tracce, Comune e Fondazione San Paolo per la salvaguardia del patrimonio naturale e legato al progetto 'Quarto Tempo' .