Savona, Gemelli (Pd): "Il casello dedicato all'ospedale San Paolo non può più aspettare"

La capogruppo del Pd savonese in consiglio comunale interviene sull'importanza della realizzazione di un casello dedicato all'ospedale San Paolo di Savona.

"Il casello dedicato ai servizi sanitari e alle emergenze per e da il San Paolo di Savona - dichiara Gemelli - è un'opera fondamentale per il rilancio del nosocomio savonese ma anche per dare risposte al territorio valbormidese. È un'infrastruttura di cui si parla da troppo tempo senza che abbia mai preso realmente forma".