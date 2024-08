Cinque per mille, i savonesi donano al Comune oltre 11mila euro destinati a finanziare le attività del sociale

Con la Legge finanziaria per il 2006 è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il cinque per mille dell'Irpef a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale dove il contribuente ha la residenza.

E' di 11.418 euro la cifra che i savonesi hanno deciso di destinare al Comune tramite il versamento del 5 per mille e dell'Irpef per l'anno di imposta 2022 – anno finanziario 2023.

Si tratta però di risorse caratterizzate da un vincolo di destinazione: l'ente che ne beneficia può utilizzarle esclusivamente per il sostegno delle attività sociali, come il sostegno alle famiglie con minori a carico in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche, alle persone anziane e disabili.

Negli ultimi anni alcuni comuni hanno cercato di sensibilizzare la cittadinanza per il versamento del 5 per mille, come il comune di Pietra Ligure che lo scorso anno aveva lanciato una la campagna di sensibilizzazione per informare i propri cittadini sulla possibilità di donare il 5 x mille dell’Irpef ai Servizi sociali per interventi a favore delle famiglie, dei bambini, degli anziani, degli adulti a rischio di esclusione sociale e dei disabili.