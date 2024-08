Albenga, campeggio abusivo sulla spiaggia libera alla foce del Centa sgomberato da carabinieri e polizia locale

Intervento congiunto di carabinieri e polizia locale, che questa mattina hanno liberato la spiaggia libera in prossimità della foce del Centa. La spiaggia, infatti, era stata occupata abusivamente con 6 tende da alcune persone che vi campeggiavano. Le persone sono state tutte identificate e le tende fatte rimuovere.

L'assessore alla polizia locale, Mauro Vannucci, afferma: "Un ringraziamento agli agenti della polizia locale di Albenga e ai carabinieri, che questa mattina sono intervenuti sulla spiaggia libera in zona foce occupata da alcune tende".

"Il lavoro dei nostri agenti e delle forze dell'ordine è incessante e, anzi, si intensifica in estate, in particolare nei weekend e in questa settimana di Ferragosto. Il nostro è un territorio ampio, ma grazie al presidio costante delle forze dell'ordine e alla sinergia e collaborazione instaurata in questi anni, i controlli riescono a dare i propri frutti nelle diverse situazioni", conclude l'assessore.