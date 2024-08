Il tenore Davide Pastorino e l'Alter Echo String Quartet incantano Borghetto

Sul palco era presente l'assessore Carolina Bongiorni, la quale si è detta pienamente soddisfatta di aver voluto fortemente, insieme all'amministrazione, il ritorno di Pastorino per promuovere il giovane talento ligure, ormai affermato non solo in Liguria e Piemonte, dove ha iniziato la sua attività concertistica nel lontano 2014, ma anche all'estero.

"È un onore per me fare ritorno in un comune amico, dove oltre ad essermi divertito, sono stato sommerso dal calore del pubblico. Ringrazio il team Mixando con cui collaboro per la buona riuscita del tour e gli artisti con cui condivido il palcoscenico," conclude Davide Pastorino.