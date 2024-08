Savona, il mondo della musica piange la scomparsa del pianista e compositore Mauro Castellano

Savona e il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Mauro Castellano.

Savonese, noto pianista e compositore, è mancato all'ospedale San Paolo all'età di 61 anni.

Castellano si era diplomato al Conservatorio "Nicolò Paganini" nel quale poi divenne anche insegnante. Teneva anche un corso di Biennio Superiore di pianoforte nel Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Biennale di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, Nuova Consonanza a Roma, il Museo d'Orsay ed il Teatro Renaud-Barrault di Parigi, l'Alte Oper di Francoforte, il La Mama Experimental Theatre di New York, il Monday Evening Concertos di Los Angeles, sono solo alcune delle più note istituzioni musicali italiane e mondiali nelle quali ha suonato.

E' stato considerato uno dei più interessanti strumentisti-compositori della sua generazione dalla critica. Ha registrato per molteplici case discografiche europee e emittenti radiofoniche.

Come sua ultima esibizione ha suonato lo scorso novembre 24 novembre al Teatro Nuovo di Valleggia in occasione del “Gran galà 70”, l'evento per celebrazioni per il settantesimo anniversario del Coro Polifonico di Valleggia a Quiliano.