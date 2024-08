Savona, i Custodi del Bello al lavoro alla scuola del Santuario dove ogni aula avrà un colore diverso

Non si fermano nemmeno nelle settimane di agosto i Custodi del Bello. In questi lavorano alla scuola elementare del Santuario dove le maestre hanno fatto una richiesta particolare, avere ogni aula un colore diverso.

"Questo complica non poco il nostro lavoro ed aumentano i costi per le tinte - spiegano i Custodi del Bello - ma come facciamo a non accontentare le maestre e i loro alunni. Accettiamo ad una condizione, scegliamo noi le tonalità, solo colori vivaci e molto coprenti".