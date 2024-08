Finalborgo, si rompe una conduttura dell'acquedotto: chiusa via delle Mura

Personale del Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese al lavoro nella mattinata odierna a Finalborgo, dove si è verificata la rottura di una tubazione in via delle Mura all'altezza dell'intersezione di via Dell'Annunziata.

Gli escavatori sono all'opera per individuare con precisione quale sia stato il problema e dove si sia verificato. Una volta individuato, saranno quindi disposte le necessarie operazioni per il ripristino.

Per permettere agli operai di agire è intanto stata chiusa la via delle Mura e istituito il senso unico alternato nella strettoia di via Brunenghi, tra gli incroci con via Arnaldi e via Cavassola.