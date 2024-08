Finale Ligure, un'associazione denuncia: "Lupo vicino a un bambino alle Manie a Ferragosto"

Un lupo si avvicina molto a un giovane che si sarebbe trovato in campeggio sull'altopiano delle Manie, a Finale Ligure, nella serata di Ferragosto. Animale poi messo in fuga dalle urla della madre del ragazzino.

È quanto sembra emergere da un video pubblicato sui social e diventato abbastanza virale nel mondo venatorio, rilanciato dall'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali con una nota dove viene data una descrizione dell'accaduto.

Due sono i dubbi su cui si soffermano nella loro nota. Innanzitutto se si tratti di un lupo o di altra specie simile, e per quale motivo si sia avvicinato così tanto. Secondo l'associazione, l'animale sarebbe "senza alcun dubbio un lupo appenninico viste anche le evidenti e caratteristiche bande scure (dette signature) sulle zampe anteriori". Perché l'animale si sia avvicinato nel buio totale, invece, "non è dato saperlo, tuttavia inizialmente il bambino pareva quasi indifferente, mentre filmava col telefono cellulare l'incontro. Ma a un certo punto l'animale ha preso a fare brevi e forse falsi attacchi e allora il bambino si è spaventato e ha urlato alla madre di fare rumore per spaventare il lupo, che però questa volta ha attaccato veramente. Il bambino è caduto ma si è subito rialzato, fuggendo mentre la madre urlava" dicono dall'associazione.

"Non si conosce altro attualmente - scrivono nella loro nota da Antavr - e sabato (17 agosto) vani sono stati i nostri ripetuti tentativi di contattare i carabinieri forestali di Savona, il settore competente della Regione Liguria e la polizia municipale di Finale Ligure. Il telefono continuava a squillare ma nessuno si è mai degnato di rispondere. Come sono organizzati per eventuali casi di emergenza?".

"In zona parrebbe che la notizia non sia circolata, tanto che i diversi cacciatori locali da noi contattati avevano visto solo il video divenuto ormai virale, ma senza sapere che il fatto era avvenuto proprio a Finale Ligure - scrivono - Si spera che le autorità si siano attivate concretamente per la cattura/abbattimento dell'esemplare evidentemente pericoloso, come prevede l'art. 16 della Direttiva Habitat, adottata anche dall'Italia. Tra l'altro è pure dovere del sindaco intervenire anche decisamente, poiché a prescindere da altre figure è il responsabile della tutela della pubblica incolumità, come dice la legge".

"A quanto ci risulta è la prima volta che una simile interazione aggressiva tra essere umano/lupo viene filmata in Italia, mentre altri attacchi concreti sono avvenuti ma non sono stati filmati" continuano, ricordando alcuni casi ritenuti simili negli ultimi anni in Italia come a Vasto nel 2023 o del 5 agosto scorso in Val Menerà nel bellunese.

"I lupi vengono definiti elusivi, ma è una menzogna evidente, visto che vengono ormai avvistati anche di giorno persino nei centri abitati - aggiungono - Il lupo ha perso ormai la paura dell'uomo, non essendone più minacciato da decenni in quanto specie protetta. Così come gli orsi, devono vivere liberi e secondo natura, ma gli esemplari problematici e pericolosi no, come stabilisce, ripetiamo, la stessa Direttiva Habitat che li protegge".